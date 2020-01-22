СУ СКР ищет очевидцев автокатастрофы под Татищевом

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:55:24+03:00

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Следователи ищут свидетелей автокатастрофы под Татищевом.

- Показания каждого из очевидцев трагедии могут иметь принципиальное значение для установления истины по уголовному делу, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Напомним, авария произошла утром 16 января. На трассе Нижний Новгород — Саратов, около села Полчаниновка, столкнулись ГАЗ-3110 и минивэн Hyundai Grand Starex.

В иномарке погибли три пассажира, также скончался водитель «Волги». Еще четыре человека из минивэна были госпитализированы.

- Тех, кому что-либо известно об обстоятельствах произошедшего, просим обращаться в следственный отдел по Ленинскому району Саратова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по адресу: Саратов, 2-й Московский проезд, дом 16, телефон: 74-15-00, 8-917-207-69-78, — отметили в СУ СКР области.

ИСТОЧНИК KP.RU