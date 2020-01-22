Хозяйка сельского магазина под Ершовом пыталась подкупить полицейского

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:14:20+03:00

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В Ершовском районе Саратовской области в суд направлено уголовное дело по факту покушения на дачу взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемая — 49-летняя женщина.

Следствие полагает, что 8 августа в магазине поселка Ершовского района сотрудник полиции обнаружил незаконную торговлю алкоголем. Он составил административный протокол. На следующий день хозяйка магазина явилась в отдел полиции и попыталась подкупить инспектора 20 тыс. рублей, чтобы он прекратил дело.

Сотрудник правоохранительных органов отказался принять деньги.

На предварительном следствии женщина признала вину и раскаялась. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU