2020-01-22T09:47:52+03:00
Общество

В Саратове ищут директоров для трех школ

Кандидат должен иметь высшее образование и стаж работы на педагогических должностях
Ольга Симонова
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Администрация Саратова объявила конкурс на должность директоров трех школ.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, места вакантны в школе №103, лицее №3 имени Пушкина, вечерней школе №10.

Кандидат должен иметь высшее профессиональное образование по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет. Также возможно, что будущий директор имеет высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и пятилетний стаж работы на педагогических или руководящих должностях.

Подать документы можно на 2-й Садовой, 13/19, кабинет №12 с 10 по 14 февраля, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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