2020-01-22T09:50:23+03:00
Происшествия

В Энгельсе ВАЗ сбил девочку-подростка на зебре

Она шла по ходу движения машин
Екатерина Семенова
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Вечером 21 января в Энгельсе Саратовской области был сбит ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла на пересечении улиц Степная и Волоха.

Около 18:30 автомобиль ВАЗ-2112 сбил 14-летнюю девочку. Она переходила дорогу по регулируемому переходу справа налево по ходу движения машин. При этом на одежде не было световозвращающих элементов.

После осмотра медиками подростка отпустили. Ей назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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