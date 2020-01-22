Уролог в государственной больнице Саратова консультировал за деньги

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:33:38+03:00

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Прокуратура провела проверку по обращению саратовца, заявившего, что его права нарушают в горбольнице №8.

- Установлено, что людям с направлениями на плановую госпитализацию уролог оказывал платную консультацию. Это нарушает закон и гарантии бесплатного оказания медпомощи, — сообщили «КП- Саратов» в региональной прокуратуре.

Надзорное ведомство внесло в адрес министра здравоохранения Саратовской области представление. Виновных врачей привлекли к дисциплинарной и материальной ответственности, а пациенту вернули деньги.

Также страховая компания после экспертизы наложила на юридическое лицо — ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 8» — штрафные санкции.

ИСТОЧНИК KP.RU