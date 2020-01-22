В Перелюбе мужчина забил надоедливого певца топором

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:31:35+03:00

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В Саратовской области в суд направлено уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Перелюба. Его обвиняют в убийстве.

- Следствие считает, что вечером 18 ноября в гости к мужчине заглянул 65-летний товарищ. Вместе они стали пить, а пенсионер начал петь, при этом, когда он заканчивал последний куплет, то начинал песню заново, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Хозяин дома начал раздражаться и попросил помолчать. Однако вдохновленный гость продолжил петь, несмотря ни на что.

В какой-то момент злоумышленник решил позвонить своей внучке, но товарищ попытался выхватить мобильник и обозвал внучку товарища. Обиженный хозяин жилища схватил топор и не менее десяти раз ударил мужчину по голове, а после ушел в комнату спать.

Проснувшись около двух часов ночи, злоумышленник увидел дома труп и пошел в полицию. Свою вину мужчина признает. Его заключили под стражу до вынесения решения судом.

ИСТОЧНИК KP.RU