Учителя сообщили, что их заставляют в нерабочее время обходить дома в поисках детей

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:33:27+03:00

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В соцсетях преподаватели Саратовской области возмутились принуждением заниматься переписью детей.

Как сообщил в группе «Саратов онлайн» анонимный пользователь, администрация школ отправляет педагогов в нерабочее время совершать поквартирный обход и узнавать о проживающих детях.

- То есть, учитель с тетрадочкой должен постучать в каждую из СОТЕН квартир (а в Солнечном-2 на каждого учителя минимум 5 подъездов, считайте, сколько там квартир), выяснить у жильцов, сколько проживает в квартире детей до 18 лет и все их данные (сказать,куда и на что посылают учителей?),а потом ещё перенести сотни данных в компьютер, опять же в свое личное время!!! — возмутился автор поста (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред).

В связи с этим гражданин публично задает ряд вопросов министру образования Саратовской области Ирине Седовой. В частности, на каком основании это делается, кто будет оплачивать работу учителей, как будет обеспечена их безопасность во время похода по квартирам, а также: «Сколько будет продолжаться это издевательство? Сколько можно превращать учителей в рабов?».

ИСТОЧНИК KP.RU