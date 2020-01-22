2020-01-22T08:21:21+03:00
Происшествия

Безработная женщина украла с прилавка в Саратове телефон и сдала в комиссионку

Преступление произошло полгода назад
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратове полиция вчера, 21 января, раскрыла кражу телефона.

- Преступление произошло еще 4 июля 2019 года. В тот день 20-летняя девушка обратилась в отдел и рассказала, что неизвестная украла с прилавка магазина на улице Чернышевского Xiaomi Redmi Note 6 Pro Rose Gold за почти 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция заявление приняла и возбудила уголовное дело.

Через полгода поймали 37-летнюю безработную и ранее не судимую женщину. Мобильник изъяли из комиссионного магазина, а подозреваемой выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хозяйка сельского магазина под Ершовом пыталась подкупить полицейского
В Энгельсе МУП «Покровск-Тепло» задолжало за электричество 17,5 млн рублей
В Саратове ищут директоров для трех школ
В Энгельсе ВАЗ сбил девочку-подростка на зебре
Уролог в государственной больнице Саратова консультировал за деньги
Здание гостиницы «Россия» в центре Саратова грозит рухнуть
Под Саратовом стена станции «скорой помощи» рухнула на водителя машины «03»
В Перелюбе мужчина забил надоедливого певца топором
Учителя сообщили, что их заставляют в нерабочее время обходить дома в поисках детей
Безработная женщина украла с прилавка в Саратове телефон и сдала в комиссионку
В Энгельсе мужчина оставил мать без телевизора
В Саратовской области пока не штрафуют гостиницы, у которых нет классификации
В Саратовской области ожидается метель и ветер до 23 м/с
Опознана личность мужчины, чью голову в Саратове таскала собака
СГЮА и Служба финансового уполномоченного подписали соглашение о сотрудничестве
Урок по безопасному поведению на железной дороге провели для саратовских школьников
Хозяйке привязанного к повозке пони в Саратове грозит штраф
В Саратовской области прикрыли 40 сайтов по продаже сертификатов ЕГЭ
Мужчина из Шумейки обворовал сожительницу и угрожал незнакомцу «розочкой»