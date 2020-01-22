Безработная женщина украла с прилавка в Саратове телефон и сдала в комиссионку

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:21:21+03:00

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В Саратове полиция вчера, 21 января, раскрыла кражу телефона.

- Преступление произошло еще 4 июля 2019 года. В тот день 20-летняя девушка обратилась в отдел и рассказала, что неизвестная украла с прилавка магазина на улице Чернышевского Xiaomi Redmi Note 6 Pro Rose Gold за почти 12 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция заявление приняла и возбудила уголовное дело.

Через полгода поймали 37-летнюю безработную и ранее не судимую женщину. Мобильник изъяли из комиссионного магазина, а подозреваемой выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU