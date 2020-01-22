В Энгельсе мужчина оставил мать без телевизора
Ранее судимый гражданин задержан за кражу
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В Энгельсе Саратовской области у 61-летней женщины украли телевизор Thomson.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, по словам потерпевшей, кражу совершил ее неоднократно судимый 42-летний сын.
Сумма ущерба составила 11 тыс. рублей.
Полицейские задержали подозреваемого. Похищенное изъять не удалось. Сын женщины успел сдать телевизор в скупку.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU