В Саратовской области ожидается метель и ветер до 23 м/с
Температура поднимется до +2 градусов
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В Саратовской области сегодня утром и днем, 22 января, ожидается снег.
- Утром возможна метель, гололед, налипание мокрого снега. Погода будет облачной, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Также ожидается порывистый ветер юго-западного и западного направления со скоростью 7–12 м/с и 15–20 м/с — при порывах. Утром в отдельных районах его скорость может подняться до 23 м/с.
Температура по области поднимется до +2…-3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU