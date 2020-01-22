В Саратовской области ожидается метель и ветер до 23 м/с

22 Янв. 2020 2020-01-22T06:00:09+03:00

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В Саратовской области сегодня утром и днем, 22 января, ожидается снег.

- Утром возможна метель, гололед, налипание мокрого снега. Погода будет облачной, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Также ожидается порывистый ветер юго-западного и западного направления со скоростью 7–12 м/с и 15–20 м/с — при порывах. Утром в отдельных районах его скорость может подняться до 23 м/с.

Температура по области поднимется до +2…-3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU