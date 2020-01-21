В субботу на Театральной площади откроется первая в этом году ярмарка
С 25 января, субботы, на Театральной площади в Саратове возобновляется ярмарка по продаже продуктов и товаров народного потребления.
- Еженедельно они будут проходить каждую субботу по 15 февраля, далее ярмарка пройдет в пятницу, 21 февраля, в субботу 29 февраля, в пятницу 6 марта и по субботам с 14 марта по 25 апреля. Режим работы — с 08:00 до 16:00, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве экономического развития области.
На Театральной площади будут торговать сельхозпродукцией фермеров, а также товарами предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности области по ценам производителей.
ИСТОЧНИК KP.RU