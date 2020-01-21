Радаев не собирается увольнять ставшую фигурантом уголовного дела министра Мазину

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:46:57+03:00

Он отметил, что пока не видит для этого

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Вчера, 20 января, губернатор Саратовской области Валерий Радаев прокомментировал уголовное дело в отношении регионального министра здравоохранения Натальи Мазиной.

Как сообщают саратовские СМИ, Радаев заявил, что не видит причин для увольнения министра. Пока идет процесс, каких-то кадровых решений принимать не будут.

Напомним, уголовное дело в отношении Мазиной возбуждено по части 2 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации», а в отношении других чиновников регионального Минздрава — по части 1.

Следствие заинтересовалось министром и ее подчиненными после заключения Минздравом контракта на поставку 18 ультразвуковых аппаратов в 2018 году. Однако оказалось, что техника не соответствует требованиям, а ущерб бюджету составил 53 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU