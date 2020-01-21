Классные руководители в Саратовской области будут получать 6 тыс. рублей надбавки с 1 сентября

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:28:12+03:00

К 1 тыс. рублей из областного бюджета классным руководителям добавят еще 5 тыс. от Путина

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Более 13,6 млн рублей в Саратовской области ежемесячно уже платили учителям за классное руководство. Об этом было заявлено на встрече, которую губернатор Радаев провел вечером 20 января с министром образования Ириной Седовой. Этот разговор с министром специально был организован для обсуждения инициатив президента Путина, которые он выдвинул в рамках Послания Федеральному собранию.

Губернатор обсудил с министром вопрос доплат классным руководителям в 5 тыс. рублей, которые президент предложил ввести с сентября 2020 года.

По словам Ирины Седовой, сейчас готовятся необходимые документы для получения этих федеральных средств. Со своей стороны регион по-прежнему будет доплачивать классным руководителям, которых сегодня в области 13 689 человек, еще 1 тыс. рублей. Эта выплата за классное руководство начата в Саратовской области еще в 2006 году.

В общей сумме по 6 тыс. рублей ежемесячно классные руководители в регионе начнут получать с 1 сентября, когда в регион будут заведены федеральные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU