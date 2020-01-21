Криминальная пара украла летнюю резину из гаража в Саратове

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:20:30+03:00

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В Ленинском районе Саратова у мужчины украли летнюю резину. Полиция вчера, 20 января, нашла подозреваемых.

- Мужчина обратился с заявлением в тот же день и рассказал, что кто-то подобрал ключи от его гаража на 4-й Прокатной улице и украл четыре колеса на штампованных дисках R-13, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители поймали 43-летнего рецидивиста и его 40-летнюю подельницу. Женщина ранее не была судима. В отношении криминальной пары возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU