Несколько бутылок дорогого виски стали добычей группы похитителей в саратовском магазине
В поселке Солнечный Саратова неизвестный мужчина, умело работая в группе, сумел вынести из сетевого магазина несколько бутылок виски Jack Daniel’s стоимостью более тысячи рублей каждая.
Всего, как сообщил в полицию начальник службы безопасности сетевого магазина, где днем 18 января провернули свою операцию воры, было похищено виски почти на 8 тыс. рублей.
Полицейские задержали подозреваемого — многократно судимого ранее 47-летнего мужчину. Он признался в краже, у него даже изъяли весь похищенный алкоголь. Правоохранители вычислили и его соучастника — 40-летнего рецидивиста.
ИСТОЧНИК KP.RU