Несколько бутылок дорогого виски стали добычей группы похитителей в саратовском магазине

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:22:10+03:00

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В поселке Солнечный Саратова неизвестный мужчина, умело работая в группе, сумел вынести из сетевого магазина несколько бутылок виски Jack Daniel’s стоимостью более тысячи рублей каждая.

Всего, как сообщил в полицию начальник службы безопасности сетевого магазина, где днем 18 января провернули свою операцию воры, было похищено виски почти на 8 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого — многократно судимого ранее 47-летнего мужчину. Он признался в краже, у него даже изъяли весь похищенный алкоголь. Правоохранители вычислили и его соучастника — 40-летнего рецидивиста.

ИСТОЧНИК KP.RU