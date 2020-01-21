В школах и детсаде четырех районов Саратовской области отменены занятия из-за ОРВИ
В Саратове и по области заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей сохраняется на неэпидемическом уровне.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, за неделю, с 13 по 19 января, было зарегистрировано 12 209 случаев заболевания ОРВИ. Это на 9% ниже расчетного эпидемического порога.
Также циркулируют вирусы гриппа А (H1N1) 09 и гриппа В.
В школах и других образовательных учреждениях рекомендовано ввести «утренний фильтр».
Уже частично отменены занятия в одной группе детского сада в Хвалынском районе, а также четырех классах школ Саратовского, Энгельсского и Духовницкого районов.
ИСТОЧНИК KP.RU