В школах и детсаде четырех районов Саратовской области отменены занятия из-за ОРВИ

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:20:25+03:00

Заболеваемость в целом на 9% ниже расчетного эпидпорога

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В Саратове и по области заболеваемость острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей сохраняется на неэпидемическом уровне.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, за неделю, с 13 по 19 января, было зарегистрировано 12 209 случаев заболевания ОРВИ. Это на 9% ниже расчетного эпидемического порога.

Также циркулируют вирусы гриппа А (H1N1) 09 и гриппа В.

В школах и других образовательных учреждениях рекомендовано ввести «утренний фильтр».

Уже частично отменены занятия в одной группе детского сада в Хвалынском районе, а также четырех классах школ Саратовского, Энгельсского и Духовницкого районов.

ИСТОЧНИК KP.RU