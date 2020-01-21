2020-01-21T10:43:36+03:00
Происшествия

Под Саратовом в сарае сгорели 20 поросят

Вместе с малышами были две свиноматки
Ольга Симонова
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В селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района сегодня ранним утром, 21 января, сгорел сарай с 20 поросятами и двумя свиноматками.

- Сигнал о пожаре поступил в 05:32. Огонь полностью уничтожил строение, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Предполагается, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

Тушить сарай выезжали две машины и пять человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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