Под Саратовом в сарае сгорели 20 поросят
Вместе с малышами были две свиноматки
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В селе Алексеевка Базарно-Карабулакского района сегодня ранним утром, 21 января, сгорел сарай с 20 поросятами и двумя свиноматками.
- Сигнал о пожаре поступил в 05:32. Огонь полностью уничтожил строение, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.
Предполагается, что возгорание произошло из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
Тушить сарай выезжали две машины и пять человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU