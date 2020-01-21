Саратовские чиновники создали Совет по борьбе с бедностью

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:18:21+03:00

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В Саратовской области начал действовать координационный Совет по борьбе с бедностью населения. Официальное название в постановлении областного правительства от 17 января — «Совет по реализации мероприятий для снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума».

Возглавит Совет председатель регионального правительства, который это постановление и подписал – Александр Стрелюхин. В замах у него — первый зампред Вадим Ойкин, зампред Сергей Наумов, министр занятости труда и миграции Наталия Кривицкая. В составе Совета, кроме них, в основном министры и замминистры, представители федеральных служб, чиновники Саратова, Энгельса, Балаково.

Совет должен обеспечить согласованность действий органов исполнительной власти области по реализации указа президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года в той части, которая касается повышения уровня жизни населения и снижения уровня бедности.

Все вместе они будут проводить анализ текущей ситуации, связанной с уровнем жизни населения, разрабатывать мероприятия для снижения уровня бедности и повышения уровня жизни населения. Для этого Совет будет собираться так часто, как будет необходимо, но не реже раза в полгода.

ИСТОЧНИК KP.RU