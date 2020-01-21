Рецидивист продал две украденные из магазина в Саратове куртки
В Заводском районе Саратова полиция вчера, 20 января, раскрыла кражу курток из торгового центра.
- С заявлением представитель сетевого магазина обратился 30 декабря и рассказал, что кто-то с 16:00 с 17:00 29 декабря украл из магазина на улице Верхняя две мужские куртки, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Правоохранители возбудили уголовное дело и поймали 48-летнего мужчину, имеющего в своем послужном списке немало сроков за кражи, наркопреступление и убийство с превышением пределов самообороны.
Злоумышленник рассказал, что продал украденную верхнюю одежду на 4-м жилучастке. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU