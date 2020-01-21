В Саратове девушка выгнала наркоманов из подъезда с помощью картин

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:53:50+03:00

На конференции рассказали о конкурсе «Лучшие из лучших Саратовской губернии»

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Сегодня, 21 января, на конференции, проходившей в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» на тему конкурса «Лучшие из лучших в Саратовской губернии», рассказали историю о необычной девушке.

Ее не устраивало место, где находилась ее квартира, но вместо того, чтобы просто испытывать недовольство, она начала менять свою жизнь.

Героиня истории стала рисовать картины и украшать ими подъезд, а бабушка-соседка посадила цветы. После этого асоциальным личностям, так любившим приходить в парадное, стало неуютно и они ушли.

- Конкурс «Лучшие из лучших в Саратовской губернии» — именно для таких людей, которым не все равно, — подчеркнули спикеры конференции.

Стоит отметить, что награжденными становятся общественники, благотворители, олимпийские чемпионы, бизнесмены и просто хорошие люди Саратовской области.

Одна из спикеров конференции, президент ассоциации содействия развитию внутреннего и выездного туризма Саратовской области Лидия Гаврилюк рассказала, что заявки для участия в конкурсе уже подаются на следующий конкурс для 2020 года, тогда как награждение лауреатов 2019 года даже еще не состоялось.

ИСТОЧНИК KP.RU