2020-01-21T10:53:50+03:00
Общество

В Саратове девушка выгнала наркоманов из подъезда с помощью картин

На конференции рассказали о конкурсе «Лучшие из лучших Саратовской губернии»
Ольга Симонова
Поделиться:
Спикеры конференции в пресс-центре «КП-Саратов»Спикеры конференции в пресс-центре «КП-Саратов»Фото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

Сегодня, 21 января, на конференции, проходившей в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» на тему конкурса «Лучшие из лучших в Саратовской губернии», рассказали историю о необычной девушке.

Ее не устраивало место, где находилась ее квартира, но вместо того, чтобы просто испытывать недовольство, она начала менять свою жизнь.

Героиня истории стала рисовать картины и украшать ими подъезд, а бабушка-соседка посадила цветы. После этого асоциальным личностям, так любившим приходить в парадное, стало неуютно и они ушли.

- Конкурс «Лучшие из лучших в Саратовской губернии» — именно для таких людей, которым не все равно, — подчеркнули спикеры конференции.

Стоит отметить, что награжденными становятся общественники, благотворители, олимпийские чемпионы, бизнесмены и просто хорошие люди Саратовской области.

Одна из спикеров конференции, президент ассоциации содействия развитию внутреннего и выездного туризма Саратовской области Лидия Гаврилюк рассказала, что заявки для участия в конкурсе уже подаются на следующий конкурс для 2020 года, тогда как награждение лауреатов 2019 года даже еще не состоялось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два саратовских биатлониста завоевали золото Всемирных игр
Собаки из приюта «Дорстроя» обретают новых хозяев
В Заводском районе 15 домов остались без отопления
Под Саратовом психически больной мужчина зарубил отца лопатой
Концерт Поволжского камерного оркестра пройдет в Саратовской консерватории
Администрация Вольского района нарушила закон, передав без конкурса 5,2 гектара полей в частные руки
Панков: Зампред Совбеза РФ должен будет сообщать о том, что может привести к конфликту интересов
Опубликовано видео следственных действий с бандой убийц в Саратове
Банк «Открытие» стал спонсором трансляций на Первом канале чемпионатов Европы и мира 2020 по фигурному катанию
Члены банды убийц в Саратове получили приговоры от 16 лет до пожизненного
В Саратовской консерватории пройдет концерт «Из Германии в Англию через Амстердам»
В Саратове прекращены поиски пропавшего школьника Рамиля Фахретдинова