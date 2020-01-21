В «КП-Саратов» рассказали, кто получит дипломы «Лучшие из лучших Саратовской губернии»

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:36:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 21 января, в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» прошла конференция, посвященная конкурсу «Лучшие из лучших Саратовской губернии».

- Конкурс проходит уже в четвертый раз при поддержке органов власти, — рассказала председатель комитета по туризму Виктория Бородянская.

Она отметила, что номинантами являются Олимпийские чемпионы, медийные личности, благотворители, бизнесмены, общественники и другие проявившие себя жители региона.

Например, в этом году один из награждённых — известный саратовский силач Вячеслав Максюта, мотогонщик, мастер спорта Владимир Бородулин, молодежный министр Анастасия Королева. Ранее среди победителей были участник Олимпийских игр Сергей Улегин, модель Наталья Шаронова и другие.

- В конкурсе 33 победителя. Награждение пройдет 7 февраля в санатории «Сокол» на 2-й Дачной, — рассказала Бородянская, подчеркнув, что ООО «Волга-Медиа» — партнёр конкурса. Медиа-холдинг получил награду за высокие читательские рейтинги, профессионализм в освещении событий, проведение информационных мероприятий и дискуссий с участием экспертов.

Холдинг "Волга-медиа" был отмечен организаторами конкурса как надежный партнерФото: Ольга Симонова

Президент ассоциации содействия развитию внутреннего и выездного туризма Саратовской области Лидия Гаврилюк отметила, что обращения для участия в конкурсе «Лучшие из лучших» уже поступили на 2020 год.

- Для предпринимателей — это пиар, тем кто хочет стать известным, конкурс в этом поможет, — рассказала Гаврилюк.

Лидия ГаврилюкФото: Ольга Симонова

Перед вручением премий в 18:00 7 февраля в пансионате «Сокол» на 2-й Дачной состоится презентация событийного календаря Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU