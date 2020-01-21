В Волжском районе Саратова пропал школьник

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:59:38+03:00

Изменить размер текста: A A

20 января в Волжском районе Саратова пропал 14-летний мальчик — Фахретдинов Рамиль 2005 года рождения.

Сообщение об этом появилось в группе «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего ребенка: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие.

В день исчезновения мальчик был одет в куртку салатового цвета, синюю вязаную шапку с отворотом, черные брюки, черную кофту с белым воротником, обут в коричневые ботинки.

С собой у мальчика был школьный рюкзак.

Любую информацию о нем можно сообщать на телефон: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU