2020-01-21T09:59:38+03:00
Происшествия

В Волжском районе Саратова пропал школьник

В Саратове начаты поиски 14-летнего Рамиля Фахретдинова
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Рамиль Фахретдинов объявлен в розыскРамиль Фахретдинов объявлен в розыск
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20 января в Волжском районе Саратова пропал 14-летний мальчик — Фахретдинов Рамиль 2005 года рождения.

Сообщение об этом появилось в группе «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего ребенка: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие.

В день исчезновения мальчик был одет в куртку салатового цвета, синюю вязаную шапку с отворотом, черные брюки, черную кофту с белым воротником, обут в коричневые ботинки.

С собой у мальчика был школьный рюкзак.

Любую информацию о нем можно сообщать на телефон: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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