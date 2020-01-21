В Волжском районе Саратова пропал школьник
В Саратове начаты поиски 14-летнего Рамиля Фахретдинова
Рамиль Фахретдинов объявлен в розыск
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20 января в Волжском районе Саратова пропал 14-летний мальчик — Фахретдинов Рамиль 2005 года рождения.
Сообщение об этом появилось в группе «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего ребенка: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, короткие, глаза карие.
В день исчезновения мальчик был одет в куртку салатового цвета, синюю вязаную шапку с отворотом, черные брюки, черную кофту с белым воротником, обут в коричневые ботинки.
С собой у мальчика был школьный рюкзак.
Любую информацию о нем можно сообщать на телефон: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU