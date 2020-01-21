2020-01-21T09:59:06+03:00
Общество

На саратовских фермах поставят солнечные батареи

Такое намерение высказали участники делегации, посетившие выставку «Зеленая неделя» в Берлине
Екатерина Семенова
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Пресс-конференция по итогам участия в "Зеленой неделе"Пресс-конференция по итогам участия в "Зеленой неделе"Фото: Екатерина Семенова
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В правительстве Саратовской области сегодня, 21 января, обсудили итоги участия региональной делегации в 85 аграрной выставке «Зеленая неделя». Она проходит в Берлине и продлится до 26 января, однако в Саратове уже подводят итоги.

Спикерами пресс-конференции стали зампред саратовского правительства Алексей Стрельников, проректор СГАУ Игорь Воротников, генеральный директор тепличного комбината ОАО «Волга» Роман Ковальский и директор ООО «Авангард» Михаил Тохиян.

Саратовскую делегацию в Берлине возглавлял губернатор Валерий Радаев. Предприятия нашего региона представили хлебобулочные, кондитерские, макаронные изделия, большой ассортимент растительных масел, соки и газированные воды. Одним из главных продуктов, представленных на выставочном стенде, стал бренд Саратовской области калач.

Зампред Стрельников рассказал о конкретных достижениях. Например, соглашение о намерениях покупки оборудования для роботизированной молочной фермы в Балаковском районе.

Кроме того, саратовская делегация посетила одну из ведущих молочных ферм в Германии.

- У них очень интересные подходы к использованию возобновляемых источников энергии, — отметил Стрельников.

В частности, там применяются солнечные батареи. По словам зампреда, посещение фермы позволило лучше понять механизм их работы. И теперь в ближайшие дни планируется заключить соглашение о приобретении солнечных батарей на фермы Саратовской области. Предполагается, что это позволит серьезно экономить электроэнергию и оплату за нее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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