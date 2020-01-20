В Саратове рецидивист ограбил продавца и сдал добычу в комиссионку

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:27:32+03:00

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В Саратове 24-летний парень ограбил 27-летнего продавца.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, преступление было совершено 5 января.

Пострадавшая заявила, что из квартиры дома на Перспективной у нее унесли сотовый телефон BQ Aurora и машинку для стрижки волос Vitek. Сумма ущерба составила семь тыс. рублей. По мнению женщины, кражу совершил малознакомый мужчина по имени Алексей.

Полицейские задержали подозреваемого. Оказало, что он был судим за кражи и наркопреступления. Похищенное он успел сдать в комиссионный магазин «Победа».

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU