В подъезде дома в Саратове найден труп

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:10:25+03:00

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В Ленинском районе Саратова днем в воскресенье, 19 января, был найден труп в подъезде дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 57-летнего мужчины было обнаружено на лестничной клетке дома на 1-м Студеном проезде.

Медиков и полицию вызвали соседи.

Эксперты не нашли на теле следов насильственной смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU