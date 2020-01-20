В подъезде дома в Саратове найден труп
Следователи начали проверку
Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова днем в воскресенье, 19 января, был найден труп в подъезде дома.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 57-летнего мужчины было обнаружено на лестничной клетке дома на 1-м Студеном проезде.
Медиков и полицию вызвали соседи.
Эксперты не нашли на теле следов насильственной смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU