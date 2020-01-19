2020-01-19T08:55:23+03:00
Происшествия

В Ленинском районе парни обокрали Daewoo Nexia

Сумма ущерба превысила 4 тыс. рублей
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 38-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам мужчины с 16:00 до 16:40 17 января кто-то отжал крышку багажника его Daewoo Nexia, припаркованной у дома на улице Благодарова.

Из машины пропал набор ключей и шуруповерт, сумма ущерба составила почти 5 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска при поддержке силовиков задержали двух подозреваемых злоумышленников в возрасте 24 лет.

На них завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24