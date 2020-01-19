В Ленинском районе парни обокрали Daewoo Nexia

19 Янв. 2020 2020-01-19T08:55:23+03:00

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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 38-летнего местного жителя.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам мужчины с 16:00 до 16:40 17 января кто-то отжал крышку багажника его Daewoo Nexia, припаркованной у дома на улице Благодарова.

Из машины пропал набор ключей и шуруповерт, сумма ущерба составила почти 5 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска при поддержке силовиков задержали двух подозреваемых злоумышленников в возрасте 24 лет.

На них завели уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU