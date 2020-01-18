Александр Романов отмечает день рождения

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:07:34+03:00

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Сегодня, 18 января, отмечает 67-й день рождения председатель Саратовской областной думы Александр Романов.

Он родился 18 января 1953 года в городе Измаил Одесской области.

В 1975 году Романов окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина по специальности «Механизация сельского хозяйства», в 1991 — Поволжский социально-политический институт по специальности «Политология» с присвоением квалификации «Политолог». Является кандидатом технических наук.

С августа 1975 года Александр Сергеевич работал преподавателем специальных дисциплин в Базарно-Карабулакском сельском профессионально-техническом училище №5.

С декабря 1980 по август 1991 года — инструктор, заведующий отделом пропаганды и агитации, первый секретарь Базарно-Карабулакского райкома КПСС.

В октябре 1991 года Романов стал директором Базарно-Карабулакской заготовительной конторы, откуда ушел в июне 1994 года. С июля 1994 по июль 1996 года был директором Базарно-Карабулакского кирпичного завода, а с августа по декабрь 1996 — замглавы администрации Базарно-Карабулакского района.

После этого с декабря 1996 по август 2005 года Романов являлся директором Базарно-Карабулакского ПТУ №59, а с сентября 2005 года стал главой муниципального образования Базарно-Карабулакского района Саратовской области, откуда в июне 2012 перешел на место главы администрации Базарно-Карабулакского района, проработав на этой должности до октября.

С 15 октября 2012 года по 10 апреля 2019 года Романов был управляющим Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области.

В 2013 и 2017 годах его избирали депутатом облдумы.

С 11 апреля Александр Романова избрали председателем Саратовской областной думы шестого созыва.

Александр Сергеевич награжден Почетным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», орденом «Российская нация». В марте 2004 ему присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». У Романова имеются благодарности председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации и председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Романов женат и имеет двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU