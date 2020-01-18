2020-01-18T09:07:34+03:00
Общество

Александр Романов отмечает день рождения

Председателю Саратовской областной думы исполнилось 67 лет
Ольга Симонова
Поделиться:
Александр РомановАлександр РомановФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Сегодня, 18 января, отмечает 67-й день рождения председатель Саратовской областной думы Александр Романов.

Он родился 18 января 1953 года в городе Измаил Одесской области.

В 1975 году Романов окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М. И. Калинина по специальности «Механизация сельского хозяйства», в 1991 — Поволжский социально-политический институт по специальности «Политология» с присвоением квалификации «Политолог». Является кандидатом технических наук.

С августа 1975 года Александр Сергеевич работал преподавателем специальных дисциплин в Базарно-Карабулакском сельском профессионально-техническом училище №5.

С декабря 1980 по август 1991 года — инструктор, заведующий отделом пропаганды и агитации, первый секретарь Базарно-Карабулакского райкома КПСС.

В октябре 1991 года Романов стал директором Базарно-Карабулакской заготовительной конторы, откуда ушел в июне 1994 года. С июля 1994 по июль 1996 года был директором Базарно-Карабулакского кирпичного завода, а с августа по декабрь 1996 — замглавы администрации Базарно-Карабулакского района.

После этого с декабря 1996 по август 2005 года Романов являлся директором Базарно-Карабулакского ПТУ №59, а с сентября 2005 года стал главой муниципального образования Базарно-Карабулакского района Саратовской области, откуда в июне 2012 перешел на место главы администрации Базарно-Карабулакского района, проработав на этой должности до октября.

С 15 октября 2012 года по 10 апреля 2019 года Романов был управляющим Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Саратовской области.

В 2013 и 2017 годах его избирали депутатом облдумы.

С 11 апреля Александр Романова избрали председателем Саратовской областной думы шестого созыва.

Александр Сергеевич награжден Почетным знаком губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле», нагрудным знаком «Почетный работник начального профессионального образования Российской Федерации», орденом «Российская нация». В марте 2004 ему присвоили звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». У Романова имеются благодарности председателя Правления Пенсионного фонда Российской Федерации и председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации.

Романов женат и имеет двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юноша в Саратове сломал стену кладовки и украл обогреватель
Еще несколько улиц в Заводском остались без воды
На аллее в Саратове поставили урну с пакетами для уборки за собаками
Жители Заводского района проведут выходной без воды
В Юбилейном Саратова лестница без перил превратилась в горку
Коммунальщики ищут владельца оставленного на месте аварии в Саратове Nissan
На Азина «Волга» сбила двоих пешеходов
Александр Романов отмечает день рождения
В Балашове рецидивист не устоял перед кражей моркови и 20 вилков капусты
Два человека пострадали после столкновения Suzuki со стелой в Саратове
Суббота в Саратовской области будет теплая и сухая
Два долгостроя в Саратове никак не могут оформить помощь федерального Фонда
В столкновении двух «Грант» пострадали четыре человека
«Появление материнского капитала приведет к плавному росту спроса на ипотеку у молодых семей в 2020 году и в последующие годы», — Нина Крючкова
Предъявлено обвинение водителю минивэна, разбившемуся в ДТП под Саратовом
Сдача дома ЖСК «Прометей» перенесена на полгода
Найден еще один вариант решения проблемы с домом ЖСК «Феникс-2010» в Саратове
В Саратовской области построят роботизированную молочную ферму
При поддержке Николая Панкова сельская библиотека получит современное оснащение
В Президентской академии завершился международный экспертный форум
Более 700 тыс. человек приняли участие в историко-патриотических проектах ПривЖД в 2019 году
В саратовском поселке Затон нет воды
Приставы выселили мужчину из дома в Краснокутском районе
«Ростелеком» выяснил новогодние предпочтения саратовских зрителей видеоплатформы Wink
В Саратове горела квартира в десятиэтажке