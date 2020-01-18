В Балашове рецидивист не устоял перед кражей моркови и 20 вилков капусты

18 Янв. 2020 2020-01-18T08:41:17+03:00

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В Балашове Саратовской области полиция раскрыла кражу у пенсионерки.

- 6 ноября 70-летняя женщина рассказала, что кто-то с 20 сентября по конец октября украл из ее дачи музыкальный центр, ведро моркови и 20 вилков капусты, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 35-летнего рецидивиста. У него частично изъяли похищенное.

ИСТОЧНИК KP.RU