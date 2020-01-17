2020-01-17T16:57:23+03:00
Общество

Приставы выселили мужчину из дома в Краснокутском районе

Он проживал там незаконно
Екатерина Семенова
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В Краснокутском районе Саратовской области приставы выселили мужчину из дома.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе УФССП региона, он проживал там незаконно.

Дело в том, что гражданин пользовался помещением на правах хозяина после смерти владельцы жилья. Он не реагировал на просьбы наследницы освободить дом, поэтому она обратилась в суд.

В итоге приставам удалось добиться, чтобы мужчина съехал, а новая собственница смогла вселиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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