Фура с пельменями свалилась в овраг под Хвалынском

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:54:11+03:00

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В Саратовской области грузовик с пельменями свалился в овраг.

Как сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, авария случилась в Хвалынском районе.

По предварительной версии, водитель грузовика Scania не справился с управлением на скользкой дороге в районе села Алексеевка. На место выезжали областные спасатели, но их помощь не потребовалась. От госпитализации мужчина отказался.

Также на месте работали пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU