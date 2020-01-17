Фура с пельменями свалилась в овраг под Хвалынском
Помощь водителю не понадобилась
Фото Саратовской областной службы спасения
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В Саратовской области грузовик с пельменями свалился в овраг.
Как сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин, авария случилась в Хвалынском районе.
По предварительной версии, водитель грузовика Scania не справился с управлением на скользкой дороге в районе села Алексеевка. На место выезжали областные спасатели, но их помощь не потребовалась. От госпитализации мужчина отказался.
Также на месте работали пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU