В СКР подтвердили факт уголовного дела в отношении саратовского министра здравоохранения

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:49:33+03:00

Дело возбуждено по статье о злоупотреблениях с поставками оборудования

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В СУ СКР по Саратовской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении министра здравоохранения Натальи Мазиной. Также по этой статье проходят и другие сотрудники Минздрава.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, дело в отношении министра возбуждено по части 2 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации», а в отношении других чиновников — по части 1.

Следствие считает, что Минздрав заключил три госконтракта на поставку в медучреждения 18 ультразвуковых аппаратов в октябре и ноябре 2018 года. При этом чиновников поставили в известность, что аппаратура не соответствует требованиям.

- Несмотря на это, министр здравоохранения Саратовской области и иные должностные лица данного министерства, используя предоставленные им властные полномочия вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика, дали указания главным врачам принять медицинские изделия. Затем министр здравоохранения организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, причинив ущерб бюджету Саратовской области на сумму свыше 53 млн рублей, — отметили в СУ СКР региона.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и полиции.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU