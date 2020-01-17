2020-01-17T14:49:33+03:00
Происшествия

В СКР подтвердили факт уголовного дела в отношении саратовского министра здравоохранения

Дело возбуждено по статье о злоупотреблениях с поставками оборудования
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В СУ СКР по Саратовской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела в отношении министра здравоохранения Натальи Мазиной. Также по этой статье проходят и другие сотрудники Минздрава.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, дело в отношении министра возбуждено по части 2 статьи 285 «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации», а в отношении других чиновников — по части 1.

Следствие считает, что Минздрав заключил три госконтракта на поставку в медучреждения 18 ультразвуковых аппаратов в октябре и ноябре 2018 года. При этом чиновников поставили в известность, что аппаратура не соответствует требованиям.

- Несмотря на это, министр здравоохранения Саратовской области и иные должностные лица данного министерства, используя предоставленные им властные полномочия вопреки интересам службы, действуя из иной личной заинтересованности в интересах фирмы-поставщика, дали указания главным врачам принять медицинские изделия. Затем министр здравоохранения организовала оплату оборудования ненадлежащего качества, причинив ущерб бюджету Саратовской области на сумму свыше 53 млн рублей, — отметили в СУ СКР региона.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ и полиции.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 700 тысяч человек приняли участие в историко-патриотических проектах ПривЖД в 2019 году
В саратовском поселке Затон нет воды
Приставы выселили мужчину из дома в Краснокутском районе
«Ростелеком» выяснил новогодние предпочтения саратовских зрителей видеоплатформы Wink
В Саратове горела квартира в десятиэтажке
Фура с пельменями свалилась в овраг под Хвалынском
В СКР подтвердили факт уголовного дела в отношении саратовского министра здравоохранения
Брат убитого в Саратове полицейского поступил на службу в УМВД
В Саратове возбуждено дело в отношении министра Натальи Мазиной
Domofond.ru: Стоимость земли в Саратове за год снизилась на 5%
Почти 10 тыс. жителей Энгельса остались без тепла из-за работ «Т Плюс»
В Саратовской области снимут художественный фильм про Алексея Маресьева
В Ленинском районе Саратова с пенсионерки «сняли порчу» и 50 тыс. рублей
Опубликовано видео задержания адвоката в Саратове
До вечера не будет воды на нескольких улицах Заводского и Ленинского районов Саратова
В Саратове адвоката задержали при попытке подкупа потерпевшего
ГИБДД Саратовской области обратилась 17 января к автомобилистам с предупреждением
Саратовский Роспотребнадзор: Купание в проруби грозит бесплодием и простатитом
В Саратове из кармана парня вытащили смартфон за 35 тыс. рублей
Губернатор Радаев насладился прогулкой по Берлину
В центре Саратова пожарные тушили магазин «Иль де Ботэ»
К выжившему в страшном ДТП под Саратовом водителю приставлена охрана в больнице
Саратовские эксперты принимают участие в Гайдаровском форуме — 2020
Боксер Артем Чеботарев уходит из спорта в политику
В Аткарске пенсионер убил сожительницу и себя