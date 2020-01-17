2020-01-17T14:47:39+03:00
Общество

Брат убитого в Саратове полицейского поступил на службу в УМВД

Олег Гадеев назначен стажером
Поделиться:
Олег Гадеев пришел на службу в ГУВД вместо погибшего братаОлег Гадеев пришел на службу в ГУВД вместо погибшего брата
Изменить размер текста:

Младший брат погибшего в конце декабря в Саратове лейтенанта полиции Михаила Гадеева Олег начал свою службу в органах внутренних дел.

Сегодня, 17 января, врио начальника УМВД России по Саратову полковник полиции Алексей Соловьев лично вручил Олегу Гадееву выписку из приказа. Гадеев назначен стажером по должности младшего начальствующего состава в УМВД Саратова.

Олег Гадеев

Олег Гадеев

Напомним, 21 декабря 2019 года в Заводском районе Саратова Михаил Гадеев был ранен выстрелом одного из остановленных на улице мужчин. Как выяснилось, задержанный оказался закладчиком наркотиков.

Тяжело раненый полицейский с коллегой сумели задержать злоумышленника, после чего Гадеев был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, той же ночью он скончался. Михаила Гадеева представили к награждению орденом Мужества посмертно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это наша работа»: в Саратове началась акция в память об убитом Михаиле Гадееве

Опубликовано оперативное видео задержания подозреваемых, во время которого был застрелен полицейский

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 700 тысяч человек приняли участие в историко-патриотических проектах ПривЖД в 2019 году
В саратовском поселке Затон нет воды
Приставы выселили мужчину из дома в Краснокутском районе
«Ростелеком» выяснил новогодние предпочтения саратовских зрителей видеоплатформы Wink
В Саратове горела квартира в десятиэтажке
Фура с пельменями свалилась в овраг под Хвалынском
В СКР подтвердили факт уголовного дела в отношении саратовского министра здравоохранения
Брат убитого в Саратове полицейского поступил на службу в УМВД
В Саратове возбуждено дело в отношении министра Натальи Мазиной
Domofond.ru: Стоимость земли в Саратове за год снизилась на 5%
Почти 10 тыс. жителей Энгельса остались без тепла из-за работ «Т Плюс»
В Саратовской области снимут художественный фильм про Алексея Маресьева
В Ленинском районе Саратова с пенсионерки «сняли порчу» и 50 тыс. рублей
Опубликовано видео задержания адвоката в Саратове
До вечера не будет воды на нескольких улицах Заводского и Ленинского районов Саратова
В Саратове адвоката задержали при попытке подкупа потерпевшего
ГИБДД Саратовской области обратилась 17 января к автомобилистам с предупреждением
Саратовский Роспотребнадзор: Купание в проруби грозит бесплодием и простатитом
В Саратове из кармана парня вытащили смартфон за 35 тыс. рублей
Губернатор Радаев насладился прогулкой по Берлину
В центре Саратова пожарные тушили магазин «Иль де Ботэ»
К выжившему в страшном ДТП под Саратовом водителю приставлена охрана в больнице
Саратовские эксперты принимают участие в Гайдаровском форуме — 2020
Боксер Артем Чеботарев уходит из спорта в политику
В Аткарске пенсионер убил сожительницу и себя