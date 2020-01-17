Брат убитого в Саратове полицейского поступил на службу в УМВД

17 Янв. 2020 2020-01-17T14:47:39+03:00

Олег Гадеев пришел на службу в ГУВД вместо погибшего брата

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Младший брат погибшего в конце декабря в Саратове лейтенанта полиции Михаила Гадеева Олег начал свою службу в органах внутренних дел.

Сегодня, 17 января, врио начальника УМВД России по Саратову полковник полиции Алексей Соловьев лично вручил Олегу Гадееву выписку из приказа. Гадеев назначен стажером по должности младшего начальствующего состава в УМВД Саратова.

Олег Гадеев

Напомним, 21 декабря 2019 года в Заводском районе Саратова Михаил Гадеев был ранен выстрелом одного из остановленных на улице мужчин. Как выяснилось, задержанный оказался закладчиком наркотиков.

Тяжело раненый полицейский с коллегой сумели задержать злоумышленника, после чего Гадеев был госпитализирован. Несмотря на усилия врачей, той же ночью он скончался. Михаила Гадеева представили к награждению орденом Мужества посмертно.

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ИСТОЧНИК KP.RU