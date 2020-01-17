Domofond.ru: Стоимость земли в Саратове за год снизилась на 5%
Специалисты портала недвижимости Domofond.ru представили рейтинг динамики цен на земельные участки в 78 крупных городах России. Рейтинг отражает изменение позиции каждого из них с декабря 2018 по декабрь 2019 года.
Стоимость земли в Саратове, по данным портала, снизилась на 5%. С 56 667 рублей за сотку в декабре 2018 года она опустилась до 53 846 рублей в декабре 2019 года.
В лидерах по росту цен Владивосток, где земля подорожала на 57,9%, и Санкт-Петербург — 28,7%.
Больше всего подешевели участки в Москве — на 17,4% и в Оренбурге — на 14,3%.
Из 78 крупных городов России цены на землю выросли в 40. В 28 крупных городах они снизились. В остальных — без изменений.
В среднем по России больше других потеряли в цене земли под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) — 7,7%: их стоимость упала с 43 343 до 40 000 рублей за сотку. Участки под сельскохозяйственную деятельность подешевели на 3,4% — до 28 977 рублей за сотку.
ИСТОЧНИК KP.RU