2020-01-17T14:44:22+03:00
Экономика

Domofond.ru: Стоимость земли в Саратове за год снизилась на 5%

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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru представили рейтинг динамики цен на земельные участки в 78 крупных городах России. Рейтинг отражает изменение позиции каждого из них с декабря 2018 по декабрь 2019 года.

Стоимость земли в Саратове, по данным портала, снизилась на 5%. С 56 667 рублей за сотку в декабре 2018 года она опустилась до 53 846 рублей в декабре 2019 года.

В лидерах по росту цен Владивосток, где земля подорожала на 57,9%, и Санкт-Петербург — 28,7%.

Больше всего подешевели участки в Москве — на 17,4% и в Оренбурге — на 14,3%.

Из 78 крупных городов России цены на землю выросли в 40. В 28 крупных городах они снизились. В остальных — без изменений.

В среднем по России больше других потеряли в цене земли под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) — 7,7%: их стоимость упала с 43 343 до 40 000 рублей за сотку. Участки под сельскохозяйственную деятельность подешевели на 3,4% — до 28 977 рублей за сотку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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