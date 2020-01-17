2020-01-17T12:34:33+03:00
Общество

Почти 10 тыс. жителей Энгельса остались без тепла из-за работ «Т Плюс»

Ремонт трубопровода ведут десять сотрудников «Т Плюс»
Ольга Симонова
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Фото ГУ МЧС по Саратовской областиФото ГУ МЧС по Саратовской области
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В Энгельсе Саратовской области сегодня, 17 января, из-за работ «Т Плюс» отключили отопление в 26 жилых домах.

- В зону отключения входят 9 270 человек, из них 3 080 детей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Напомним, тепла в домах нет из-за работ на подземном трубопроводе на улице Полтавская, 15.

Теплоресурс подадут жителям примерно в 17:00, когда закончат ремонт, который ведут десять сотрудников «Т Плюс» и две единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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