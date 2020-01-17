2020-01-17T12:38:03+03:00
Звезды

В Саратовской области снимут художественный фильм про Алексея Маресьева

Презентован первый тизер картины [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области будет снимать фильм про Алексея Маресьева — Героя Советского Союза, легендарного летчика.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, кинокомпания «Brave Rabbit» уже презентовала первый тизер фильма. Известно, что в нем снимутся саратовские актеры, а также Дмитрий Певцов, Сергей Кузнецов, Александр Пашутин, Сергей Горобченко, Вадим Колганов, Станислав Бородокин, Дарья Фекленко, Владимир Кисаров, Вячеслав Невинный младший.

Ранее «КП-Саратов» писала, что в съемках фильма может принимать участие Евгений Миронов.

Тизер фильма был снят в саратовском музее боевой и трудовой славы, где выставлен единственный сохранившейся в мире самолет Як-1б. Именно на таком летал Алексей Маресьев и был сбит 4 апреля 1942 года.

- Со сцены этой воздушной схватки начинается фильм. Символично, что именно в Саратове, в музее боевой и трудовой славы, мы нашли подлинный уникальный самолет, — рассказал режиссер Денис Банников.

Помощь в съемках картины окажет правительство Саратовской области. Ожидается, что фильм выйдет в мае 2021 года, ко дню 105-летия Алексея Маресьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Более 700 тысяч человек приняли участие в историко-патриотических проектах ПривЖД в 2019 году
В саратовском поселке Затон нет воды
Приставы выселили мужчину из дома в Краснокутском районе
«Ростелеком» выяснил новогодние предпочтения саратовских зрителей видеоплатформы Wink
В Саратове горела квартира в десятиэтажке
Фура с пельменями свалилась в овраг под Хвалынском
В СКР подтвердили факт уголовного дела в отношении саратовского министра здравоохранения
Брат убитого в Саратове полицейского поступил на службу в УМВД
В Саратове возбуждено дело в отношении министра Натальи Мазиной
Domofond.ru: Стоимость земли в Саратове за год снизилась на 5%
Почти 10 тыс. жителей Энгельса остались без тепла из-за работ «Т Плюс»
В Саратовской области снимут художественный фильм про Алексея Маресьева
В Ленинском районе Саратова с пенсионерки «сняли порчу» и 50 тыс. рублей
Опубликовано видео задержания адвоката в Саратове
До вечера не будет воды на нескольких улицах Заводского и Ленинского районов Саратова
В Саратове адвоката задержали при попытке подкупа потерпевшего
ГИБДД Саратовской области обратилась 17 января к автомобилистам с предупреждением
Саратовский Роспотребнадзор: Купание в проруби грозит бесплодием и простатитом
В Саратове из кармана парня вытащили смартфон за 35 тыс. рублей
Губернатор Радаев насладился прогулкой по Берлину
В центре Саратова пожарные тушили магазин «Иль де Ботэ»
К выжившему в страшном ДТП под Саратовом водителю приставлена охрана в больнице
Саратовские эксперты принимают участие в Гайдаровском форуме — 2020
Боксер Артем Чеботарев уходит из спорта в политику
В Аткарске пенсионер убил сожительницу и себя