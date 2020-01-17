В Саратовской области снимут художественный фильм про Алексея Маресьева

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:38:03+03:00

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В Саратовской области будет снимать фильм про Алексея Маресьева — Героя Советского Союза, легендарного летчика.

Как сообщили «КП-Саратов» в правительстве региона, кинокомпания «Brave Rabbit» уже презентовала первый тизер фильма. Известно, что в нем снимутся саратовские актеры, а также Дмитрий Певцов, Сергей Кузнецов, Александр Пашутин, Сергей Горобченко, Вадим Колганов, Станислав Бородокин, Дарья Фекленко, Владимир Кисаров, Вячеслав Невинный младший.

Ранее «КП-Саратов» писала, что в съемках фильма может принимать участие Евгений Миронов.

Тизер фильма был снят в саратовском музее боевой и трудовой славы, где выставлен единственный сохранившейся в мире самолет Як-1б. Именно на таком летал Алексей Маресьев и был сбит 4 апреля 1942 года.

- Со сцены этой воздушной схватки начинается фильм. Символично, что именно в Саратове, в музее боевой и трудовой славы, мы нашли подлинный уникальный самолет, — рассказал режиссер Денис Банников.

Помощь в съемках картины окажет правительство Саратовской области. Ожидается, что фильм выйдет в мае 2021 года, ко дню 105-летия Алексея Маресьева.

ИСТОЧНИК KP.RU