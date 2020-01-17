В Ленинском районе Саратова с пенсионерки «сняли порчу» и 50 тыс. рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:20:18+03:00

Она пустила незнакомых женщин в квартиру и лишилась накоплений и золота

Изменить размер текста: A A

В полицию обратилась жительница Ленинского района Саратова. Оказалось, неизвестные мошенники обманули и обокрали пожилую женщину.

Пенсионерка рассказала, что пустила в квартиру двух незнакомых женщин, которые пообещали «снять с нее порчу». При этом забрали у нее 10 тыс. рублей и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

- Полиция напоминает, если «незнакомец представляется соцработником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам — не верьте! Это — мошенник! — предупредили правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU