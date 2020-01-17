В Ленинском районе Саратова с пенсионерки «сняли порчу» и 50 тыс. рублей
Она пустила незнакомых женщин в квартиру и лишилась накоплений и золота
Изменить размер текста:
В полицию обратилась жительница Ленинского района Саратова. Оказалось, неизвестные мошенники обманули и обокрали пожилую женщину.
Пенсионерка рассказала, что пустила в квартиру двух незнакомых женщин, которые пообещали «снять с нее порчу». При этом забрали у нее 10 тыс. рублей и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.
- Полиция напоминает, если «незнакомец представляется соцработником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам — не верьте! Это — мошенник! — предупредили правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU