2020-01-17T12:20:18+03:00
Происшествия

В Ленинском районе Саратова с пенсионерки «сняли порчу» и 50 тыс. рублей

Она пустила незнакомых женщин в квартиру и лишилась накоплений и золота
Поделиться:
Изменить размер текста:

В полицию обратилась жительница Ленинского района Саратова. Оказалось, неизвестные мошенники обманули и обокрали пожилую женщину.

Пенсионерка рассказала, что пустила в квартиру двух незнакомых женщин, которые пообещали «снять с нее порчу». При этом забрали у нее 10 тыс. рублей и ювелирные изделия. Общая сумма ущерба составила 50 тыс. рублей.

- Полиция напоминает, если «незнакомец представляется соцработником и сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии ветеранам — не верьте! Это — мошенник! — предупредили правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 10 тыс. жителей Энгельса остались без тепла из-за работ «Т Плюс»
В Саратовской области снимут художественный фильм про Алексея Маресьева
В Ленинском районе Саратова с пенсионерки «сняли порчу» и 50 тыс. рублей
Опубликовано видео задержания адвоката в Саратове
До вечера не будет воды на нескольких улицах Заводского и Ленинского районов Саратова
В Саратове адвоката задержали при попытке подкупа потерпевшего
ГИБДД Саратовской области обратилась 17 января к автомобилистам с предупреждением
Саратовский Роспотребнадзор: Купание в проруби грозит бесплодием и простатитом
В Саратове из кармана парня вытащили смартфон за 35 тыс. рублей
Губернатор Радаев насладился прогулкой по Берлину
В центре Саратова пожарные тушили магазин «Иль де Ботэ»
К выжившему в страшном ДТП под Саратовом водителю приставлена охрана в больнице
Саратовские эксперты принимают участие в Гайдаровском форуме — 2020
Боксер Артем Чеботарев уходит из спорта в политику
В Аткарске пенсионер убил сожительницу и себя