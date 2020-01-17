Опубликовано видео задержания адвоката в Саратове

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:56:45+03:00

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Появилось видео задержания адвоката в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, видео опубликовано на канале Следственного комитета РФ в YouTube.

На оперативном видео УФСБ женщина-адвокат заявляет, что она пришла на встречу по поводу примирения сторон, но потом отказалась от объяснений, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. К такому же способу прибегнул еще один участник встречи.

На месте оперативники УФСБ изъяли 150 тыс. рублей.

Напомним, задержание произошло 4 декабря в одном из заведений Кировского района. Судя по интерьеру, это ресторан быстрого питания McDonald’s на улице Тархова. Средства предназначались, по версии следствия, за то, чтобы потерпевший по уголовному делу изменил показания.

ИСТОЧНИК KP.RU