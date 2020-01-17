2020-01-17T11:56:45+03:00
Происшествия

Опубликовано видео задержания адвоката в Саратове

Переданные ею деньги были изъяты
Екатерина Семенова
Поделиться:

Задержание адвоката Саратов.

Изменить размер текста:

Появилось видео задержания адвоката в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, видео опубликовано на канале Следственного комитета РФ в YouTube.

На оперативном видео УФСБ женщина-адвокат заявляет, что она пришла на встречу по поводу примирения сторон, но потом отказалась от объяснений, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ. К такому же способу прибегнул еще один участник встречи.

На месте оперативники УФСБ изъяли 150 тыс. рублей.

Напомним, задержание произошло 4 декабря в одном из заведений Кировского района. Судя по интерьеру, это ресторан быстрого питания McDonald’s на улице Тархова. Средства предназначались, по версии следствия, за то, чтобы потерпевший по уголовному делу изменил показания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 10 тыс. жителей Энгельса остались без тепла из-за работ «Т Плюс»
В Саратовской области снимут художественный фильм про Алексея Маресьева
В Ленинском районе Саратова с пенсионерки «сняли порчу» и 50 тыс. рублей
Опубликовано видео задержания адвоката в Саратове
До вечера не будет воды на нескольких улицах Заводского и Ленинского районов Саратова
В Саратове адвоката задержали при попытке подкупа потерпевшего
ГИБДД Саратовской области обратилась 17 января к автомобилистам с предупреждением
Саратовский Роспотребнадзор: Купание в проруби грозит бесплодием и простатитом
В Саратове из кармана парня вытащили смартфон за 35 тыс. рублей
Губернатор Радаев насладился прогулкой по Берлину
В центре Саратова пожарные тушили магазин «Иль де Ботэ»
К выжившему в страшном ДТП под Саратовом водителю приставлена охрана в больнице
Саратовские эксперты принимают участие в Гайдаровском форуме — 2020
Боксер Артем Чеботарев уходит из спорта в политику
В Аткарске пенсионер убил сожительницу и себя