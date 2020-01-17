2020-01-17T12:20:11+03:00
Общество

До вечера не будет воды на нескольких улицах Заводского и Ленинского районов Саратова

Отключения произошли из-за повреждений на водопроводе
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Аварии на городском водопроводе 17 января привели к отключению домов на нескольких улицах в двух районах Саратова — Ленинском и Заводском.

До 17:00 ориентировочно отключена вода на улицах Клубная, Лагерная от Елшанской до Учительской, 1-я Лагерная, Камская, Елшанская от Камской до Московского шоссе.

В Заводском районе ориентировочно до 18:00 без воды остались: улица Южная, 63, 2-й Лучевой проезд от Южной до Огородной, 1-й Лучевой проезд от Огородной до Миллеровской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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