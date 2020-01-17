2020-01-17T11:50:56+03:00
Происшествия

В Саратове адвоката задержали при попытке подкупа потерпевшего

Следствие считает, что юрист пыталась склонить его дать ложные показания
Екатерина Семенова
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Кадр из оперативного видео УФСБ по Саратовской областиКадр из оперативного видео УФСБ по Саратовской области
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В Саратове задержана адвокат по подозрению в подкупе потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, таким образом женщина пыталась склонить его к даче ложных показаний.

Следствие считает, что адвокат, представляя интересы подзащитного по делу о тяжком преступлении, попыталась посодействовать ему незаконным способом. Якобы 29 ноября она передала потерпевшему 150 тыс. рублей в качестве первой части суммы подкупа за то, чтобы тот дал ложные показания. Далее 4 декабря в том же заведении Кировского района она передала вторую часть — также 150 тыс. рублей.

После этого женщину задержали сотрудники УФСБ по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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