ГИБДД Саратовской области обратилась 17 января к автомобилистам с предупреждением
По данным метеорологов, в Саратове и районах области ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются туман и обледенение дорожного покрытия.
Водителей просят обратить внимание на состояние шин и тормозной системы, избегать при движении резких маневров и соблюдать дистанцию.
- Будьте предельно внимательными на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов и детских учреждений, — говорится в обращении.
Пешеходов просят иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость для водителей.
- Переходя проезжую часть, убедитесь в том, что приближающийся автомобиль имеет возможность остановиться, чтобы пропустить вас, — советуют в ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU