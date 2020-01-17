2020-01-17T11:24:17+03:00
Общество

ГИБДД Саратовской области обратилась 17 января к автомобилистам с предупреждением

Стоит быть внимательными и пешеходам
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По данным метеорологов, в Саратове и районах области ожидается ухудшение погодных условий. Прогнозируются туман и обледенение дорожного покрытия.

Водителей просят обратить внимание на состояние шин и тормозной системы, избегать при движении резких маневров и соблюдать дистанцию.

- Будьте предельно внимательными на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов и детских учреждений, — говорится в обращении.

Пешеходов просят иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость для водителей.

- Переходя проезжую часть, убедитесь в том, что приближающийся автомобиль имеет возможность остановиться, чтобы пропустить вас, — советуют в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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