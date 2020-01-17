В Саратове из кармана парня вытащили смартфон за 35 тыс. рублей
Безработный сдал его в комиссионку
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В Солнечном поселке Саратова полиция вчера, 16 января, раскрыла кражу смартфона за 35 тыс. рублей.
- Вечером 7 января 23-летний парень из села Маркино Базарно-Карабулакского района сообщил правоохранителям, что у него из кармана ночью 2 января украли Samsung S9+. Преступление произошло в квартире на улице Днепропетровская, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция возбудила дело. По подозрению был задержан 25-летний безработный, ему выписали подписку о невыезде. Смартфон нашли в комиссионном магазине на Тархова.
ИСТОЧНИК KP.RU