В Саратове из кармана парня вытащили смартфон за 35 тыс. рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T10:39:40+03:00

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В Солнечном поселке Саратова полиция вчера, 16 января, раскрыла кражу смартфона за 35 тыс. рублей.

- Вечером 7 января 23-летний парень из села Маркино Базарно-Карабулакского района сообщил правоохранителям, что у него из кармана ночью 2 января украли Samsung S9+. Преступление произошло в квартире на улице Днепропетровская, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила дело. По подозрению был задержан 25-летний безработный, ему выписали подписку о невыезде. Смартфон нашли в комиссионном магазине на Тархова.

ИСТОЧНИК KP.RU