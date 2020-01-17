Губернатор Радаев насладился прогулкой по Берлину
Саратовская делегация прибыла в Германию на «Зеленую неделю»
Валерий Радаев на фоне Брандербургских ворот.
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Валерий Радаев поделился в «Инстаграме» своими фотографиями из Берлина. Он возглавляет саратовскую делегацию, которая вместе с командами из еще более чем 20 российских регионов отправилась на международную торговую выставку пищевой промышленности, садоводства, сельского и лесного хозяйства «Зеленая неделя».
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- Саратовская делегация участвует в международной выставке «Зеленая неделя» в Берлине. Перед началом прогулялись по городу, — сообщил глава региона на своей странице в «Инстаграме».
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Радаев разместил там несколько характерных фото.
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ИСТОЧНИК KP.RU