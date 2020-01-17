2020-01-17T10:46:14+03:00
Спорт

Боксер Артем Чеботарев уходит из спорта в политику

Участник Олимпийских игр 2016 года завершил карьеру
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Артем ЧеботаревАртем ЧеботаревФото: Роман ЗЛОБИН
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Саратовский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта Артем Чеботарев заявил, что пришло время для него покончить с большим спортом. Сейчас спортсмену 31 год, и он считает, что нужно реализовывать себя в других сферах. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Новости Саратова».

По словам Чеботарева, решение было обдуманным, и подходить к нему он начал еще осенью 2018 года.

- Я ушел из большого спорта: от турниров, боев, соревнований. А от тренировок не отказываюсь. Я не собираюсь переводить свой график, так же буду тренироваться, как и раньше.

На вопрос, чем он собирается заниматься в будущем, боксер заявил, что уже имеет четкие планы.

- Уйду в политику и буду расти в этой области, — заявил Артем Чеботарев.

Напомним, Чеботарев сегодня является депутатом Саратовской городской думы от «Единой России».

Это не первый известный спортсмен из Саратова, который ушел из большого спорта в последнее время. Осенью 2019 года объявил о завершении карьеры Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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