Боксер Артем Чеботарев уходит из спорта в политику
Саратовский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта Артем Чеботарев заявил, что пришло время для него покончить с большим спортом. Сейчас спортсмену 31 год, и он считает, что нужно реализовывать себя в других сферах. Об этом он рассказал в интервью корреспонденту «Новости Саратова».
По словам Чеботарева, решение было обдуманным, и подходить к нему он начал еще осенью 2018 года.
- Я ушел из большого спорта: от турниров, боев, соревнований. А от тренировок не отказываюсь. Я не собираюсь переводить свой график, так же буду тренироваться, как и раньше.
На вопрос, чем он собирается заниматься в будущем, боксер заявил, что уже имеет четкие планы.
- Уйду в политику и буду расти в этой области, — заявил Артем Чеботарев.
Напомним, Чеботарев сегодня является депутатом Саратовской городской думы от «Единой России».
Это не первый известный спортсмен из Саратова, который ушел из большого спорта в последнее время. Осенью 2019 года объявил о завершении карьеры Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU