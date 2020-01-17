В Аткарске пенсионер убил сожительницу и себя

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:52:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Аткарске спасатели и полицейские вчера, 16 января, нашли тела двух погибших пенсионеров.

Звонивший сообщил, что сожители 64 и 70 лет не выходят на связь, а дверь закрыта изнутри. После вскрытия двери обнаружили тела мужчины и женщины.

На месте также работали следователи СУ СКР.

Как сообщает «Аткарский Уездъ», тело 70-летней женщины с разбитой головой находилось на полу, а ее 54-летний сожитель, предположительно, покончил с собой.

Фото сайта «Аткарский Уездъ»

Обстоятельства трагедии выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU