В Аткарске пенсионер убил сожительницу и себя
Тела погибших нашли вскрывшие дверь спасатели
Фото сайта «Аткарский Уездъ»
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В Аткарске спасатели и полицейские вчера, 16 января, нашли тела двух погибших пенсионеров.
Звонивший сообщил, что сожители 64 и 70 лет не выходят на связь, а дверь закрыта изнутри. После вскрытия двери обнаружили тела мужчины и женщины.
На месте также работали следователи СУ СКР.
Как сообщает «Аткарский Уездъ», тело 70-летней женщины с разбитой головой находилось на полу, а ее 54-летний сожитель, предположительно, покончил с собой.
Фото сайта «Аткарский Уездъ»
Обстоятельства трагедии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU