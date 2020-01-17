Вадим Ойкин: Бюджетная устойчивость будет сохранена

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:57:06+03:00

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Первый заместитель председателя правительства — министр финансов Саратовской области Вадим Ойкин прокомментировал вопросы финансового обеспечения инициатив, озвученных Владимиром Владимировичем Путиным в послании к Федеральному собранию.

- Президент затронул важные аспекты, касающиеся масштабных социальных, экономических и технологических задач, которые, в первую очередь, отражены в национальных проектах. Это и достижение достойного уровня жизни граждан, увеличение их доходов, и улучшение ситуации с рождаемостью, помощь молодым родителям, создание эффективной системы поддержки семей и многое другое.

Как отметил Владимир Владимирович, для реализации предложенных мер потребуются серьезные ресурсы, корректировка федерального и региональных бюджетов. На реализацию национальных проектов в текущем году в областном бюджете заложено свыше 20 млрд рублей, более половины из них — на проекты «Демография», «Образование» и «Здравоохранение».

Ожидается увеличение объемов федеральной финансовой помощи по таким направлениям, как поддержка семей с детьми, доплата за классное руководство, внедрение социального контракта, оснащение, ремонт и строительство ФАПов, детских школ искусств и другим.

Все достигнутые в прошлом году соотношения по оплате труда работников бюджетной сферы, безусловно, будут сохранены с заложенной в бюджете индексацией на прогнозный уровень инфляции и увеличением минимального размера оплаты труда. Напомню, что с 1 октября 2019 года при исчислении размера оплаты труда «указных» категорий работников бюджетной сферы в Саратовской области начал применяться более высокий показатель средней заработной платы по региону вместо среднего дохода от трудовой деятельности. Для остальных категорий также произведена повышенная индексация заработной платы — в размере 9% вместо ранее предусмотренных 3,9%.

Президент также затронул вопрос предоставления льгот инвесторам, выпадающие доходы от которых будут компенсированы из федерального бюджета. Для нас это, действительно, важно. Мы готовы поддерживать бизнес, вести с ним взаимовыгодный для обеих сторон диалог. В прошлом году был принят областной закон об инвестиционном налоговом вычете.

В целом предложенные меры дадут значительный социально-экономический эффект при сохранении устойчивости бюджетной системы, — заявил Вадим Ойкин.

ИСТОЧНИК KP.RU