В столкновении двух «семерок» в Балакове пострадал 18-летний водитель
Второй автомобилист не перестроился перед поворотом
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В Балакове Саратовской области вечером 16 января столкнулись две «семерки».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 19:20 напротив дома №24 по улице Трнавская.
По предварительной версии, 36-летний водитель ВАЗ-21074 не перестроился в крайний левый ряд перед поворотом налево. В итоге его машина столкнулась с попутным автомобилем ВАЗ-2107 под управлением водителя 18-ти лет.
Юный автомобилист пострадал, но был отпущен после осмотра. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU