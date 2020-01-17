В столкновении двух «семерок» в Балакове пострадал 18-летний водитель

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:42:04+03:00

Второй автомобилист не перестроился перед поворотом

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В Балакове Саратовской области вечером 16 января столкнулись две «семерки».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла в 19:20 напротив дома №24 по улице Трнавская.

По предварительной версии, 36-летний водитель ВАЗ-21074 не перестроился в крайний левый ряд перед поворотом налево. В итоге его машина столкнулась с попутным автомобилем ВАЗ-2107 под управлением водителя 18-ти лет.

Юный автомобилист пострадал, но был отпущен после осмотра. Ему рекомендовано амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU