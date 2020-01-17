В Саратове пассажиры оказались заложниками заблокированного после ДТП автобуса

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:27:01+03:00

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Утром в Саратове на мосту в районе 1-го жилучастка в Заводском районе Саратова столкнулись два автобуса.

Как сообщили в соцсетях очевидцы, попытки обогнать конкурента закончились плачевно для обоих водителей — машины притерлись бортами. Никто не пострадал, но пассажиры одного из автобусов долгое время просидели внутри заблокированного салона, все двери с правой стороны оказались прижаты вторым автобусом.

- Сегодня утром авария на мосту около 1 жилучастка. Водители решили в «обгонялки» поиграть. Сидим в автобусе, выйти не можем, двери заблокированы, — сообщил очевидец в группе «Саратов онлайн».

По сообщениям свидетелей, в аварии участвовали автобусы маршрутов №№2 и 90.

Двери оказались надежно прижаты другим автобусом. Фото соцсетей

На фото видно, что пассажиры не слишком волнуются и не сильно расстроились после произошедшего, а спокойно дожидались момента, когда автобусы смогли разъехаться.

Фото соцсетей

Многие в комментариях предлагали пассажирам воспользоваться ситуацией и наконец исполнить давнюю мечту многих — выдернуть шнур и выдавить стекло.

ИСТОЧНИК KP.RU