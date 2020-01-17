В селе под Саратовом мужчина изнасиловал десятилетнюю девочку
В Питерском районе Саратовской области педофила-насильника отправили в колонию.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным в изнасиловании ребенка признан 26-летний местный житель.
Суд установил, что преступление было совершено в сентябре 2018 года. Десятилетняя девочка с мамой и тетей находились у односельчанина. Кроме них там были еще несколько гостей. Когда обе женщины отвлеклись, хозяин дома увел ребенка в соседнюю комнату и изнасиловал.
Преступление было выявлено лишь в 2019 году, когда девочка посещала врача.
Мужчина не признал вину, но суд счел доказательств достаточными и вынес приговор. Мужчина отправился в колонию строгого режима на 13,5 лет. При этом год ему был добавлен за ранее совершенное преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU