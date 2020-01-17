В селе под Саратовом мужчина изнасиловал десятилетнюю девочку

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:27:24+03:00

Суд приговорил его к 13,5 годам в колонии

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В Питерском районе Саратовской области педофила-насильника отправили в колонию.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, виновным в изнасиловании ребенка признан 26-летний местный житель.

Суд установил, что преступление было совершено в сентябре 2018 года. Десятилетняя девочка с мамой и тетей находились у односельчанина. Кроме них там были еще несколько гостей. Когда обе женщины отвлеклись, хозяин дома увел ребенка в соседнюю комнату и изнасиловал.

Преступление было выявлено лишь в 2019 году, когда девочка посещала врача.

Мужчина не признал вину, но суд счел доказательств достаточными и вынес приговор. Мужчина отправился в колонию строгого режима на 13,5 лет. При этом год ему был добавлен за ранее совершенное преступление.

ИСТОЧНИК KP.RU