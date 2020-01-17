2020-01-17T09:20:25+03:00
Спорт

Минспорта Саратовской области выделяет 1,5 млн рублей на организацию «Лыжни России — 2020»

Соревнования пройдут 8 февраля в Базарно-Карабулакском районе
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На "Лыжню России" в Базарный Карабулак должны приехать не менее 5 тыс участниковНа "Лыжню России" в Базарный Карабулак должны приехать не менее 5 тыс участниковФото: Ольга Симонова
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Министерство молодежной политики и спорта Саратовской области объявило конкурс на проведение соревнований «Лыжня России — 2020».

Из регионального бюджета на это выделяется 1 млн 560 тыс. 351 рубль.

Выплатить их собираются социально ориентированной некоммерческой организации, которая, кроме соответствия ряду требований, должна гарантировать проведение «Соревнований по лыжным гонкам на призы Губернатора Саратовской области в рамках XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» 2020 года в р. п. Базарный Карабулак». При этом количество участников должно быть не менее 5 тыс., а критерием уплаты денег является отсутствие обоснованных жалоб на организацию мероприятия.

Окончание приема заявок на конкурс — 31 января включительно. Итоги будут оглашены позднее. Напомним, проведение лыжни запланировано на 8 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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