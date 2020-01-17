ГИБДД озвучила предварительную причину аварии с четырьмя погибшими под Саратовом

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:16:59+03:00

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Стали известны личности погибших в массовой аварии в Татищевском районе.

Ранее «КП-Саратов» писала, что около восьми утра под селом Полчаниновка, на 580-м км трассы Саратов — Нижний Новгород, столкнулись ГАЗ-3110 «Волга» и Hyundai Grand Starex. Погибли четыре человека, пятеро пострадали.

Как сообщили «Комсомолке» в ГИБДД области, по предварительным данным, причиной аварии стал занос минивэна после того, как его 30-летний водитель не справился с управлением.

Иномарка вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Волгу», которую вел 41-летний мужчина.

В аварии погибли: водитель отечественного авто, пассажиры минивэна: мужчины 30, 40 и 22 лет. Госпитализированы: водитель иномарки и четверо его пассажиров: 24, 21, 40-летние мужчины и 49-летняя женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU